La lumière du bonheur

Eric-Emmanuel Schmitt

Une prophétie de la pythie de Delphes, la rencontre d'une ravissante Athénienne... et voilà scellé le sort de Noam, qui débarque en Grèce au ve siècle avant Jésus-Christ. Saura-t-il conquérir sa place dans cette ville de tous les possibles sensuels et amoureux, où sont en train de naître la démocratie, le théâtre et la philosophie ? Comment lui, ce métèque, cet étranger, pourra-il obtenir la citoyenneté athénienne pour pleinement participer à la vie de la cité, aux festivités, aux concours d'éloquence, voire aux Jeux olympiques qui commencent quelques mois plus tard ? A l'ombre de l'Acropole et des statues des dieux, dans les pas d'Aristophane et de Socrate, à la rencontre du médecin Hippocrate, du grand stratège Périclès ou de la troublante Aspasie, ce fascinant roman d'Eric-Emmanuel Schmitt nous transporte au coeur de l'histoire de l'humanité. Une plongée érudite et joyeuse aux sources de notre civilisation. Léonard Desbrières, Lire magazine. Le souffle d'une épopée. Christophe Henning, La Croix.

Par Eric-Emmanuel Schmitt
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Eric-Emmanuel Schmitt

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

La lumière du bonheur

Eric-Emmanuel Schmitt

Paru le 20/08/2025

624 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

9782253252337
