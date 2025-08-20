En bas dans la vallée

Fredo et Luigi ont grandi dans la Valsesia, une vallée montagneuse dans le nord de l'Italie. Au fil des ans, leurs routes ont pris des trajectoires différentes : Luigi, l'aîné, est devenu garde forestier ; Fredo, après un passage en prison, a choisi de s'exiler au Canada. Après sept ans, le voici de retour. Depuis la mort du père, les deux frères n'ont en commun que la vieille maison familiale, là-haut, sur la montagne. Luigi voudrait racheter la moitié de Fredo, pour y construire une nouvelle vie avec sa femme. Mais sur ces terres rudes et oubliées de tous, un verre ou un mot de trop suffisent parfois à libérer les ténèbres, et à transformer les chiens en loups. De la vallée aux flancs des montagnes, Cognetti dépeint les reliefs mémoriels. Hubert Artus, Lire magazine. Un récit d'intimité qui appelle à contempler le vivant. Camille Margerit, Le Monde des livres. Ce bel ouvrage raconte la fragilité de l'existence et des liens humains à travers une histoire que l'on imagine racontée au coin du feu depuis des millénaires. Laetitia Favro, Le Point. Traduit de l'italien par Anita Rochedy.