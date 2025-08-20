Inscription
#Comics

Dewi

Serge Lehman, Yann Legendre

ActuaLitté
2072. Dans la Chine impériale de Néomao existe une institution réservée aux enfants-clones : la Maison du Reflet de la Lune dans l'Eau. C'est là que réside Dewi Setiawan, une jeune fille de onze ans porteuse d'une anomalie génétique étrange. Rejetée par les autres enfants de la Maison et placée sous surveillance médicale constante, Dewi n'a qu'un seul ami : Phil, son pseudochat, une Intelligence Artificielle de compagnie à qui elle confie ses rêves et ses états d'âme. Jusqu'au jour où cette routine mortifère vole en éclats. Menacée d'un transfert à Pékin, Dewi n'a plus le choix : elle va s'évader, et tenter de retrouver le commanditaire de son clonage. Elle ignore que la Maison est prête à lancer à ses trousses la terrifiante Nurse Baba...

Par Serge Lehman, Yann Legendre
Chez Albin Michel

|

Auteur

Serge Lehman, Yann Legendre

Editeur

Albin Michel

Genre

Comics divers

Dewi

Serge Lehman, Yann Legendre

Paru le 20/08/2025

160 pages

Albin Michel

19,90 €

ActuaLitté
9782226488671
© Notice établie par ORB
