2072. Dans la Chine impériale de Néomao existe une institution réservée aux enfants-clones : la Maison du Reflet de la Lune dans l'Eau. C'est là que réside Dewi Setiawan, une jeune fille de onze ans porteuse d'une anomalie génétique étrange. Rejetée par les autres enfants de la Maison et placée sous surveillance médicale constante, Dewi n'a qu'un seul ami : Phil, son pseudochat, une Intelligence Artificielle de compagnie à qui elle confie ses rêves et ses états d'âme. Jusqu'au jour où cette routine mortifère vole en éclats. Menacée d'un transfert à Pékin, Dewi n'a plus le choix : elle va s'évader, et tenter de retrouver le commanditaire de son clonage. Elle ignore que la Maison est prête à lancer à ses trousses la terrifiante Nurse Baba...