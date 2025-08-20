Inscription
Cadre de santé - Entrée en IFCS

Sylvie Pierre

Une préparation coachée tout-en-un pour réussir son concours d'entrée en IFCS et devenir Cadre de Santé Toutes les épreuves du concours de cadre de santé pour réussir son admission > Présentation du concours et du métier - Informations sur le concours et la formation - Découverte du métier à travers des entretiens de professionnels - Tests pour faire le point sur ses motivations et son projet professionnel > Méthode des épreuves écrites et orales - Méthodologie pas à pas à partir de sujets d'épreuve - Entraînement guidé pour acquérir la méthode - Simulations d'entretien avec le jury > Entraînement aux épreuves - Les dernières annales du concours corrigées et commentées - Auto-évaluations sur les notions acquises > Connaissances indispensables pour les épreuves - Toutes les connaissances indispensables à maitriser sur les thèmes de culture sanitaire et sociale synthétisées en fiches > Des vidéos d'entretiens avec le jury pour parfaire sa préparation Un véritable coach pour le candidat : auto-évaluations, tests, conseils, astuces... Un ouvrage indispensable pour mettre toutes les chances de son côté et réussir son concours !

Par Sylvie Pierre
Chez Foucher

Auteur

Sylvie Pierre

Editeur

Foucher

Genre

Cadres de santé

Cadre de santé - Entrée en IFCS

Sylvie Pierre

Paru le 20/08/2025

256 pages

Foucher

22,90 €

Scannez le code barre 9782216175673
9782216175673
© Notice établie par ORB
