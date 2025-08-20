Le lecteur d'une "Histoire culturelle de la France de la Belle Epoque à nos jours" y découvrira les grands traits de l'évolution des idées, de la littérature et des arts. Il y trouvera aussi une mise en perspective des pratiques culturelles contemporaines : lecture, cinéma ou chanson dits populaires ; moments ludiques et spectacles sportifs ; productions audiovisuelles ; mode et loisirs. Il verra s'y décliner des appropriations multiples. Parallèlement, le livre propose un tour d'horizon des grands champs disciplinaires, à la hiérarchie mouvante, évoque les réseaux qui unissent les représentants du monde intellectuel, met l'accent sur les circulations des idées. Enfin, le XXe voit se mettre en place une politique de la culture, précoce et cohérente, qui apparaît spécifique à la France. Ainsi, cet ouvrage apparaît comme un précieux outil pour le lecteur en quête de repères touchant à la culture contemporaine.