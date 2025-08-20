Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Histoire culturelle de la France

Emmanuelle Loyer, Pascale Goetschel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le lecteur d'une "Histoire culturelle de la France de la Belle Epoque à nos jours" y découvrira les grands traits de l'évolution des idées, de la littérature et des arts. Il y trouvera aussi une mise en perspective des pratiques culturelles contemporaines : lecture, cinéma ou chanson dits populaires ; moments ludiques et spectacles sportifs ; productions audiovisuelles ; mode et loisirs. Il verra s'y décliner des appropriations multiples. Parallèlement, le livre propose un tour d'horizon des grands champs disciplinaires, à la hiérarchie mouvante, évoque les réseaux qui unissent les représentants du monde intellectuel, met l'accent sur les circulations des idées. Enfin, le XXe voit se mettre en place une politique de la culture, précoce et cohérente, qui apparaît spécifique à la France. Ainsi, cet ouvrage apparaît comme un précieux outil pour le lecteur en quête de repères touchant à la culture contemporaine.

Par Emmanuelle Loyer, Pascale Goetschel
Chez Armand Colin

|

Auteur

Emmanuelle Loyer, Pascale Goetschel

Editeur

Armand Colin

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoire culturelle de la France par Emmanuelle Loyer, Pascale Goetschel

Commenter ce livre

 

Histoire culturelle de la France

Emmanuelle Loyer, Pascale Goetschel

Paru le 20/08/2025

288 pages

Armand Colin

25,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782200641757
9782200641757
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.