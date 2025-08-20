Expériences de physique

Vous allez passer l'agrégation ou le CAPES ? Cet ouvrage, disponible aux oraux des concours, est un support incontournable pour tous les candidats aux concours de recrutement de l'Education nationale. Il est également utile aux étudiants des masters "Sciences" et de classes préparatoires ainsi qu'aux professeurs en exercice. Il est consacré à l'optique, à la mécanique, aux ondes et aux fluides. Un autre ouvrage le complète, consacré aux incertitudes, à l'électricité, l'électromagnétisme, l'électronique, aux phénomènes de transport et à quelques thèmes plus transversaux. Cet ouvrage vous propose : - de nombreux rappels théoriques sur les notions indispensables à maîtriser ; - des expériences à connaître présentées à travers des modes opératoires détaillés, donnant ainsi la priorité à l'approche expérimentale ; - des simulations numériques (logiciels de simulation, langage Python, microcontrôleurs, tableurs...) ; - des exercices corrigés issus d'annales de concours, permettant au lecteur d'évaluer ses connaissances et de se mettre en situation. Cette sixième édition a été remaniée pour tenir compte des remarques des rapports des jurys. De nombreuses nouvelles expériences sont proposées. Elles font appel à la simulation numérique.