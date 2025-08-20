Inscription
#Essais

Biologie cellulaire

Marc Thiry, Pierre Rigo, Sandra Racano, Amélie Palmaers

Cet ouvrage propose aux étudiants des premières années d'études supérieures une méthode progressive et conviviale pour comprendre et appliquer les concepts fondamentaux de la biologie cellulaire. A la suite de rappels de cours, sous forme de fiches, chaque chapitre propose des exercices de difficulté croissante pour s'évaluer : QCM, questions Vrai/Faux et exercices de synthèse. Les corrigés détaillés mettent en évidence la méthodologie. Des ressources numériques avec des exercices d'entraînement supplémentaires complètent l'ouvrage. Cette nouvelle édition, actualisée, s'enrichit de nouveaux QCM, Vrai/Faux et exercices.

Chez Dunod

|

Auteur

Marc Thiry, Pierre Rigo, Sandra Racano, Amélie Palmaers

Editeur

Dunod

Genre

Biologie

Biologie cellulaire

Marc Thiry, Pierre Rigo, Sandra Racano, Amélie Palmaers

Paru le 20/08/2025

352 pages

Dunod

27,00 €

9782100874910
© Notice établie par ORB
plus d'informations

