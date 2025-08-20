Les Mille et Une Nuits

Chaque nuit, Schéhérazade captive le sultan Schahriar en lui contant des aventures merveilleuses. Celles d'Ali Baba, d'Aladdin, de Sindbad le marin et du Pêcheur sont réunies dans notre recueil. Dans cet univers magique et fascinant, les héros affrontent des génies, découvrent des trésors et triomphent des monstres par la ruse ! TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Genèse et postérité - Genre de l'oeuvre - Personnages - Contexte historique et culturel - Chronologie et carte mentale TOUT POUR APPROFONDIR - S'approprier la lecture - Etudier l'oeuvre - Contes et illustrations - Prolongements artistiques et culturels GROUPEMENTS DE TEXTES - D'aventure en aventure ! - On ne naît pas héros, on le devient ! - Contes à la mode orientale CAHIER PHOTOS.