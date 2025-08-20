Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Les Mille et Une Nuits

Anonyme, Antoine Galland

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chaque nuit, Schéhérazade captive le sultan Schahriar en lui contant des aventures merveilleuses. Celles d'Ali Baba, d'Aladdin, de Sindbad le marin et du Pêcheur sont réunies dans notre recueil. Dans cet univers magique et fascinant, les héros affrontent des génies, découvrent des trésors et triomphent des monstres par la ruse ! TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Genèse et postérité - Genre de l'oeuvre - Personnages - Contexte historique et culturel - Chronologie et carte mentale TOUT POUR APPROFONDIR - S'approprier la lecture - Etudier l'oeuvre - Contes et illustrations - Prolongements artistiques et culturels GROUPEMENTS DE TEXTES - D'aventure en aventure ! - On ne naît pas héros, on le devient ! - Contes à la mode orientale CAHIER PHOTOS.

Par Anonyme, Antoine Galland
Chez Flammarion

|

Auteur

Anonyme, Antoine Galland

Editeur

Flammarion

Genre

Collège

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Mille et Une Nuits par Anonyme, Antoine Galland

Commenter ce livre

 

Les Mille et Une Nuits

Anonyme trad. Antoine Galland

Paru le 20/08/2025

192 pages

Flammarion

3,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080494269
9782080494269
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.