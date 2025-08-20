Inscription
#Roman jeunesse

La Bible en 15 récits

Françoise Rachmuhl

ActuaLitté
"La pluie tomba pendant quarante jours et quarante nuits. Alors expira toute chair qui remuait sur la terre, oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, et tous les hommes. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche". Livre le plus lu au monde, la Bible a traversé les siècles et marqué profondément l'histoire de l'humanité. Découvrez l'essentiel de ce texte fondateur en quinze récits, à travers des épisodes passionnants et parfois peu connus, qui fourniront au lecteur les clés pour mieux comprendre notre héritage culturel. Récits adaptés par Françoise Rachmuhl.

Par Françoise Rachmuhl
Chez Flammarion

|

Auteur

Françoise Rachmuhl

Editeur

Flammarion

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

La Bible en 15 récits

Françoise Rachmuhl

Paru le 20/08/2025

288 pages

Flammarion

5,90 €

ActuaLitté
9782080492197
© Notice établie par ORB
