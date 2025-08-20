La Bible en 15 récits

"La pluie tomba pendant quarante jours et quarante nuits. Alors expira toute chair qui remuait sur la terre, oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, et tous les hommes. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche". Livre le plus lu au monde, la Bible a traversé les siècles et marqué profondément l'histoire de l'humanité. Découvrez l'essentiel de ce texte fondateur en quinze récits, à travers des épisodes passionnants et parfois peu connus, qui fourniront au lecteur les clés pour mieux comprendre notre héritage culturel. Récits adaptés par Françoise Rachmuhl.