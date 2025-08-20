Inscription
#Roman étranger

Les fleuves du ciel

Dominique Goy-Blanquet, Elif Shafak

ActuaLitté
Londres, 1840. Arthur, un garçon à la mémoire prodigieuse né sur les rives de la Tamise, est engagé comme apprenti dans une imprimerie. Bientôt, son monde s'ouvre bien au-delà des taudis de la capitale anglaise, vers un autre fleuve, le Tigre, et une ancienne cité de Mésopotamie qui abrite les fragments d'un poème oublié. Turquie, 2014. Chassées de leur village au bord du Tigre, Naryn, une petite fille yézidie, et sa grand-mère entreprennent un long voyage, traversant des terres en guerre dans l'espoir d'atteindre la vallée sacrée de leur peuple, en Irak, pour que Naryn y soit baptisée. Londres, 2018. Zaleekhah, hydrologue fascinée par la mémoire de l'eau, emménage dans une péniche pour échapper à la faillite de son mariage. C'est alors qu'un curieux livre qui la ramène à ses origines vient chambouler son existence. Avec ce roman éblouissant, une traversée des siècles et des cultures suivant trois destinées entrelacées par le cours imprévisible de l'eau, Elif Shafak s'impose comme l'une des plus grandes conteuses de notre époque.

Par Dominique Goy-Blanquet, Elif Shafak
Chez Flammarion

|

Auteur

Dominique Goy-Blanquet, Elif Shafak

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature anglo-saxonne

Les fleuves du ciel

Elif Shafak trad. Dominique Goy-Blanquet

Paru le 20/08/2025

512 pages

Flammarion

24,00 €

9782080459879
© Notice établie par ORB
