Les ténèbres

1.

Lorsque Elena pénétra dans la clairière, la nuit était tombée, et l'orage s'éloignait.

Insensible au froid, elle avançait droit devant, faisant crisser les feuilles mortes dans la neige fondue. L'obscurité non plus ne la gênait pas : ses pupilles, dilatées à l'extrême comme celles d'un animal nocturne, parvenaient à capter d'infimes particules de lumière. Et elle distinguait parfaitement les deux garçons qui s'affrontaient sous le grand chêne.

L'un, légèrement plus grand que son adversaire, avait d'abondants cheveux noirs emmêlés par le vent. Elena n'eut pas besoin de voir son visage pour deviner qu'il avait les yeux verts. D'où lui venait cette certitude ? Elle l'ignorait. L'autre arborait la même chevelure brune, mais moins épaisse et sans boucles, ressemblant davantage au pelage luisant d'un animal. Ses lèvres étaient hargneusement relevées sur ses dents, et son corps à la grâce féline ramassé dans une posture de prédateur. Il avait les yeux noirs.

Elena les observa d'abord un moment, immobile. La tête vide de souvenirs, elle se demandait ce qu'elle était venue faire là. Pourquoi les bruits de leur lutte l'avaient-ils attirée ? À cette distance réduite, elle percevait au centuple leur rage, leur haine et leur souffrance. Couverts tous deux de sang, ils étaient visiblement engagés dans un combat à mort, dont l'issue était imprévisible.

Le plus grand propulsa soudain son adversaire contre un tronc, et ce malgré son bras gauche qui pendait de façon anormale. Ses forces étaient décuplées par une telle fureur qu'Elena en perçut le goût et l'odeur.

Alors, brusquement, elle se souvint. Comment avait-elle pu oublier ? Elle avait su qu'il était blessé : ses cris de haine et de douleur l'avaient guidée jusqu'à lui. Et elle était venue parce qu'elle lui appartenait.

Les deux adversaires luttaient maintenant à même le sol gelé, grondant comme des loups. D'un mouvement preste et silencieux, Elena s'approcha. Celui aux yeux verts — Stefan, souffla une voix dans sa tête — avait les doigts serrés autour de la gorge de l'autre.

À cette vue, une rage folle la submergea, et elle se jeta sur lui pour le séparer de sa victime. Il ne lui vint pas à l'esprit qu'elle n'était pas de taille à le battre. Elle se sentait invincible. Se propulsant sur lui de tout son poids, elle parvint à lui faire lâcher prise. Elle s'appuya ensuite violemment sur son bras blessé pour le clouer face contre terre, dans la neige mêlée de boue, et entreprit de l'étrangler.

Malgré l'effet de surprise, il était loin d'être vaincu. De sa main valide, il atteignit la gorge de son assaillante et lui enfonça durement le pouce dans la trachée. Elena, guidée par un instinct sauvage, lui déchira le bras d'un coup de dents.

Pourtant, la force du garçon était bien supérieure à la sienne. D'un mouvement brusque des épaules, il se dégagea pour se ruer sur elle. Son visage déformé par une rage bestiale la surplombait. Elena tenta de lui enfoncer les ongles dans les yeux. En vain. Même blessé, il allait la tuer... Ses lèvres retroussées dévoilaient des dents teintées de sang. Dressé comme un cobra, il s'apprêtait à lui assener le coup fatal.

Tout à coup, son expression se métamorphosa : ses yeux verts, quelques secondes plus tôt obscurcis par la haine, s'écarquillèrent. Pourquoi la fixait-il ainsi ? Qu'est ce qui l'empêchait de l'achever ? Sa main d'acier lui lâcha l'épaule. Son air féroce avait laissé place à la stupeur et à l'émerveillement ; il s'écarta d'elle, s'assit, puis, sans la quitter du regard, l'aida à se redresser.

— Elena..., murmura-t-il d'une voix étranglée. Elena, c'est toi !

« Elena ? C'est mon nom, Elena ? » s'étonna-telle.

Mais cela lui était bien égal... Elle jeta un coup d'œil vers le grand chêne. Il était toujours là, adossé à l'arbre, le souffle court, et l'observait de ses yeux infiniment noirs, les sourcils froncés. « Ne t'inquiète pas, pensa-t-elle. Je vais lui régler son compte, à ce pauvre type. » Et elle s'élança de nouveau sur son adversaire pour le faire tomber en arrière.

— Elena ! cria ce dernier en la repoussant de sa main valide. Elena ! Regarde-moi ! C'est moi, Stefan !

Elle fixa enfin ses yeux sur lui. Et tout ce qu'elle vit, c'est la peau nue de son cou. Elle découvrit ses crocs dans un rugissement qui le fit tressaillir de tout son corps ; son regard devint trouble et son visage aussi blême que s'il venait de recevoir un coup de poing dans le ventre.

— Oh, non... ! murmura-t-il.

Il voulut lui caresser la joue ; elle tenta aussitôt de lui mordre la main.

— Oh ! Elena...

Il la contemplait maintenant d'un air hagard, plein d'une immense détresse.

Elena en profita pour chercher à atteindre sa gorge. Il leva son bras dans un réflexe de défense, mais le laissa aussitôt retomber, cessant toute résistance.

Gisant sur le sol glacé, des feuilles mortes plein les cheveux, il scrutait à présent le ciel noir au-dessus d'Elena. Achève-moi... Elle capta sa pensée aussi clairement que s'il s'était exprimé à voix haute.

Elle hésita ; quelque chose dans les yeux de sa victime réveillait en elle de vagues souvenirs. Une nuit de pleine lune, dans une chambre mansardée... Mais ces images étaient trop floues, et essayer de les faire resurgir lui donnait des maux de tête. De toute façon, ce type-là, Stefan, devait mourir. Il avait blessé l'autre, celui auquel Elena était destinée depuis sa naissance. Personne ne pouvait s'attaquer à lui et continuer à vivre.

Elle lui planta les dents dans le cou, et comprit aussitôt qu'elle s'y prenait mal, fouillant en vain la chair à la recherche d'une veine : le sang coulait à peine. Furieuse d'être à ce point inexpérimentée, elle tenta un nouvel assaut. Il eut un violent soubresaut ; Elena était tombée juste, cette fois. Sourde aux gémissements de sa victime, elle s'employa à lui déchiqueter la gorge. Elle allait toucher au but lorsque des mains la tirèrent en arrière.

Elle émit un rugissement furieux. Un bras lui encercla la taille, des doigts lui saisirent les cheveux. Mais ses dents et ses ongles restèrent obstinément enfoncés dans la chair de sa proie.

Écarte-toi ! Laisse-le tranquille ! lui ordonna une voix impérieuse qu'Elena reconnut aussitôt.

Elle cessa de se débattre, et fut remise d'aplomb. Lorsqu'elle leva les yeux vers lui, un nom lui vint à l'esprit. Damon. Il s'appelait Damon. Elle lui adressa un regard de reproche, puis baissa la tête, en signe de soumission.

Stefan se redressait, le cou et la chemise maculés de sang. À cette vue, Elena se passa la langue sur les lèvres. Une faim terrible lui tordait le ventre. Elle se sentit défaillir.

— Je croyais qu'elle était morte... C'est pas ce que tu m'as dit ? railla Damon.

Le visage exsangue de Stefan reflétait un immense désespoir.

— Elle est vivante... mais dans quel état !

Il n'eut pas la force d'en dire plus.

Damon souleva le menton d'Elena pour planter son regard dans le sien. Il effleura ses lèvres, puis les écarta et lui glissa les doigts dans la bouche. Instinctivement, Elena y planta les dents. Sans grande force, toutefois. Damon tâta la courbe acérée d'une canine, et Elena enfonça un peu plus profondément ses crocs.

Damon resta de marbre.

— Sais-tu où tu te trouves en ce moment ? demanda-t-il.

Elena jeta un coup d'œil autour d'elle. Elle ne voyait que des arbres.

— Dans la forêt, répondit-elle judicieusement.

— Qui est-ce ? demanda ensuite Damon en pointant le doigt vers son ennemi.

— Stefan, ton frère, dit-elle avec indifférence.

— Et moi, qui suis-je ?

— Tu es Damon, et je t'aime.