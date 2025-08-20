Elles & le feu

Depuis la bataille entre Kapall et Scio, la menace d'une guerre gronde dans les royaumes unifiés. Alyhia, rongée par la culpabilité d'être la raison de ce chaos, meurt d'envie d'offrir la victoire à son camp. Mais parviendra-t-elle à trouver la solution sans trahir ses alliés ? Efia, perdue entre des vents contraires, ne sait plus à qui se fier. Doit-elle continuer sur le sinistre chemin qu'elle a emprunté ou tourner le dos à la seule famille qui lui reste ? Enfin, Sybil n'a aucun regret et souhaite protéger Alyhia jusqu'au bout. Mais qu'en est-il de ces sombres sentiments qui viennent entacher son idylle ? Et si la guerre lui faisait perdre bien plus que ce qu'elle craignait ?