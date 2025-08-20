Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Elles & le feu

Alice Doublier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis la bataille entre Kapall et Scio, la menace d'une guerre gronde dans les royaumes unifiés. Alyhia, rongée par la culpabilité d'être la raison de ce chaos, meurt d'envie d'offrir la victoire à son camp. Mais parviendra-t-elle à trouver la solution sans trahir ses alliés ? Efia, perdue entre des vents contraires, ne sait plus à qui se fier. Doit-elle continuer sur le sinistre chemin qu'elle a emprunté ou tourner le dos à la seule famille qui lui reste ? Enfin, Sybil n'a aucun regret et souhaite protéger Alyhia jusqu'au bout. Mais qu'en est-il de ces sombres sentiments qui viennent entacher son idylle ? Et si la guerre lui faisait perdre bien plus que ce qu'elle craignait ?

Par Alice Doublier
Chez Hachette

|

Auteur

Alice Doublier

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Elles & le feu par Alice Doublier

Commenter ce livre

 

Elles & le feu

Alice Doublier

Paru le 20/08/2025

480 pages

Hachette

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017333784
9782017333784
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.