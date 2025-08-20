Inscription
Réussis ton Bac de français 1re STMG-STI2D-ST2S-STL-STD2A-STHR

Océane Meklemberg, Amélie Vioux

Amélie Vioux de commentairecompose. fr t'explique tout ! - Le nouveau Bac : comment ça se passe ? - Les 12 oeuvres et parcours au programme du Bac 2026 - Tous les conseils pour le commentaire, la contraction de texte suivie d'un essai, et l'oral du Bac - Des techniques pour apprendre à gérer ton stress ! L'autrice Amélie Vioux est une jeune professeure exceptionnelle, créatrice du site commentairecompose. fr. La clé de son succès ? Un langage et des outils simples qui marchent à tous les coups !

Réussis ton Bac de français 1re STMG-STI2D-ST2S-STL-STD2A-STHR

Amélie Vioux

Paru le 20/08/2025

272 pages

Hachette

13,50 €

9782017328513
