Le jour funeste

Nyx, la déesse de la Nuit, m'a envoyée dans le pré de l'Asphodèle, la terre des fantômes. Je dois retrouver le chemin de l'Academy et rompre la malédiction qui s'est abattue sur moi. Car personne ne se souvient de mon existence ! Lucian ne me reconnaît plus, et cela me détruit le coeur. Mais je porte encore en moi les ténèbres d'Hadès et l'espoir de le revoir. Je ne peux pas laisser Nyx me détourner de ma mission : retrouver les Parques, car elles seules peuvent rétablir l'équilibre entre la vie et la mort. Il va falloir que j'assume les conséquences de mes actes... ou que j'en paie le prix fort.