Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Avec 1 peluche Ririphin et 1 jaquette réversible exclusive

Kamome Shirahama, Fédoua Lamodière, Shuji Takizawa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Kustas et Dagda se sont enfin retrouvés. Arrivés à la tour-infirmerie, ils n'ont plus qu'à attendre d'être pris en charge par les médecins. Mais au même moment, Kieffrey sent un terrible pressentiment lui parcourir l'échine. De son côté, Coco a trouvé une stratégie pour protéger les habitants du monstre qui attaque la ville. Son plan va mobiliser beaucoup de sorciers et va demander une grande préparation... mais sera-t-il accepté par la communautédes sorciers ? Une édition collector du tome 14 qui comprend : - Une véritable PELUCHE aux couleurs du ver-pinceau, la célèbre mascotte du manga - Mignonne, articulée, parfait pour se glisser dans le quotidien des lecteurs et des lectrices ! - Une jaquette réversible collector

Par Kamome Shirahama, Fédoua Lamodière, Shuji Takizawa
Chez Pika Edition

|

Auteur

Kamome Shirahama, Fédoua Lamodière, Shuji Takizawa

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Avec 1 peluche Ririphin et 1 jaquette réversible exclusive par Kamome Shirahama, Fédoua Lamodière, Shuji Takizawa

Commenter ce livre

 

Avec 1 peluche Ririphin et 1 jaquette réversible exclusive

Kamome Shirahama trad. Fédoua Lamodière

Paru le 20/08/2025

176 pages

Pika Edition

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043301483
9791043301483
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.