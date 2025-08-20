Avec 1 peluche Ririphin et 1 jaquette réversible exclusive

Kustas et Dagda se sont enfin retrouvés. Arrivés à la tour-infirmerie, ils n'ont plus qu'à attendre d'être pris en charge par les médecins. Mais au même moment, Kieffrey sent un terrible pressentiment lui parcourir l'échine. De son côté, Coco a trouvé une stratégie pour protéger les habitants du monstre qui attaque la ville. Son plan va mobiliser beaucoup de sorciers et va demander une grande préparation... mais sera-t-il accepté par la communautédes sorciers ? Une édition collector du tome 14 qui comprend : - Une véritable PELUCHE aux couleurs du ver-pinceau, la célèbre mascotte du manga - Mignonne, articulée, parfait pour se glisser dans le quotidien des lecteurs et des lectrices ! - Une jaquette réversible collector