Raja Tome 1

L'unification de l'Inde antique : un récit digne des plus grandes mythologies ! "Un jour, je deviendrai roi ! " Dans l'Inde antique, à une époque où de multiples royaumes s'affrontent pour prendre le contrôle du subcontinent... Kautilya, un jeune homme borgne dont l'intelligence fulgurante n'a d'égale que son ambition débordante est déterminé à devenir le "roi unique" - celui qui réalisera l'unification de tous les royaumes belligérants et mettra un terme à cette ère de troubles ! Un soir de pleine lune, il fait la rencontre de Chandragupta, un leader aussi charismatique que doué au combat, qui est à la tête d'une grande bande de brigands... Découvrez la grande histoire des origines de l'Inde dans un récit épique et plein de rebondissements !