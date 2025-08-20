Inscription
#Manga

Raja Tome 1

Kota Innami

ActuaLitté
L'unification de l'Inde antique : un récit digne des plus grandes mythologies ! "Un jour, je deviendrai roi ! " Dans l'Inde antique, à une époque où de multiples royaumes s'affrontent pour prendre le contrôle du subcontinent... Kautilya, un jeune homme borgne dont l'intelligence fulgurante n'a d'égale que son ambition débordante est déterminé à devenir le "roi unique" - celui qui réalisera l'unification de tous les royaumes belligérants et mettra un terme à cette ère de troubles ! Un soir de pleine lune, il fait la rencontre de Chandragupta, un leader aussi charismatique que doué au combat, qui est à la tête d'une grande bande de brigands... Découvrez la grande histoire des origines de l'Inde dans un récit épique et plein de rebondissements !

Par Kota Innami
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Kota Innami

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

Raja Tome 1

Kota Innami

Paru le 20/08/2025

208 pages

Bamboo Editions

7,95 €

ActuaLitté
9791041111350
© Notice établie par ORB
