Stella et le Musée des Ratés

Kamel Benaouda, Louis Ghibault

Stella, 11 ans, zéro passion pour l'école, spéciale en rien du tout, vit au Musée des Ratés. Si, si ça existe. Un endroit qui répertorie tous les plus grands échecs de l'Histoire. Stella l'adore ! Mais catastrophe ! La directrice menace de le transformer en centre commercial. Pire, la directrice, c'est sa mère. Alors, avec Gaspard, son meilleur ami, Stella échafaude un plan de choc¿ : faire croire que les lieux sont hantés pour créer le buzz et empêcher sa fermeture. Sauf que... et s'il y avait vraiment un fantôme ?

Chez Sarbacane Editions

Sarbacane Editions

Autres collections (9 à 12 ans

Paru le 20/08/2025

153 pages

11,90 €

9791040808343
