La fin de leur scolarité et la Croisée des chemins approchent ! Astrid et Céleste sont à deux doigts de savoir si elles pourront étudier à la Verrerie. Elles rêvent depuis toujours d'apprendre à extraire et distiller les émotions dont chaque lieu regorge pour fabriquer objets et élixirs. Ce savoir-faire n'est réservé qu'à quelques élus dans la cité de Rémanence où chacun est assigné à la place qu'il mérite. Après avoir travaillé si dur, les deux amies vont intégrer la Verrerie ensemble, c'est certain ! Mais les règles immuables qui régissent Rémanence sont-elles aussi justes qu'il y paraît ?