Mur-murs

Florie Maurin, Manon Diemer

ActuaLitté
La fin de leur scolarité et la Croisée des chemins approchent ! Astrid et Céleste sont à deux doigts de savoir si elles pourront étudier à la Verrerie. Elles rêvent depuis toujours d'apprendre à extraire et distiller les émotions dont chaque lieu regorge pour fabriquer objets et élixirs. Ce savoir-faire n'est réservé qu'à quelques élus dans la cité de Rémanence où chacun est assigné à la place qu'il mérite. Après avoir travaillé si dur, les deux amies vont intégrer la Verrerie ensemble, c'est certain ! Mais les règles immuables qui régissent Rémanence sont-elles aussi justes qu'il y paraît ?

Florie Maurin, Manon Diemer
Sarbacane Editions

Auteur

Florie Maurin, Manon Diemer

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Mur-murs

Florie Maurin, Manon Diemer

Paru le 27/08/2025

448 pages

Sarbacane Editions

17,50 €

9791040807728
