Le baiser du soir

Clémentine Beauvais, Camille Romanetto

Du fond de leur lit, tous les enfants attendent le baiser du soir. Clémentine Beauvais restitue ici cette attente interminable magnifiée par Proust - Longtemps je me suis couché de bonne heure... - dans la forme courte de l'album, subtilement découpée, pour mieux la sentir et l'éprouver. Et, comme l'enfant, se prendre à vouloir retarder l'arrivée du baiser, car une fois qu'il sera là, " il sera fini ". Un album qui, à la fois, rend hommage à la scène célèbre, et parlera à toutes et tous, sans avoir besoin de la connaître.

Par Clémentine Beauvais, Camille Romanetto
Chez Sarbacane Editions

Auteur

Clémentine Beauvais, Camille Romanetto

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Le baiser du soir

Clémentine Beauvais, Camille Romanetto

Paru le 20/08/2025

36 pages

Sarbacane Editions

15,50 €

9791040806042
