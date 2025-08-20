Du fond de leur lit, tous les enfants attendent le baiser du soir. Clémentine Beauvais restitue ici cette attente interminable magnifiée par Proust - Longtemps je me suis couché de bonne heure... - dans la forme courte de l'album, subtilement découpée, pour mieux la sentir et l'éprouver. Et, comme l'enfant, se prendre à vouloir retarder l'arrivée du baiser, car une fois qu'il sera là, " il sera fini ". Un album qui, à la fois, rend hommage à la scène célèbre, et parlera à toutes et tous, sans avoir besoin de la connaître.