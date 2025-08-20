Fleurs intestinales

Comme tous les enfants, Camille naît avec une fleur dans le ventre qui doit se transformer en jardin pour la protéger. Mais alors que la petite fille devient femme, sa fleur se fane. Camille tombe très malade et bientôt le diagnostic tombe : Crohn. Se réveillant de façon imprévisible, cette maladie invisible entrave tous les petits riens du quotidien, qui font la saveur de la vie : manger, boire, sortir... Mais aussi les grands projets et les rêves qu'on s'est bâtis. Camille pourra-t-elle continuer à dessiner, voyager, aimer ? Elle devra trouver le chemin pour apprivoiser Crohn et ne plus la laisser définir son existence.