#Roman francophone

Des filles normales

Manon Debaye

L'été de leurs seize ans, Alice, Maé et Giulia le passent ensemble dans les vertes collines normandes qui les ont vues naître. Pour tuer l'ennui, elles explorent le terrain inconnu des premières fois, se chuchotent des secrets sur les garçons du coin et grattent quelques accords sur la guitare qu'elles se partagent. Puis vient le jour où elles apprennent qu'Isaac Dean, la rockstar qu'elles vénèrent, se retire provisoirement de la scène musicale pour se réinstaller dans sa maison d'enfance dans la région. Elles n'ont alors plus qu'une idée en tête : le rencontrer. Et elles y parviennent. Sauf qu'Isaac, dominateur, destroy et de dix-sept ans leur aîné, ne leur accorde pas à toutes le même intérêt. Alice, blonde fragile qui veut se donner l'assurance d'une femme, retient son attention. Maé et Giulia, jalouses, prennent alors leur distance avec leur amie sans s'alerter de son isolement. L'issue sera aussi soudaine qu'irréversible. Sept ans plus tard, à Paris... que reste-t-il de ces beaux jours ? De leur jeunesse ? De leurs amours ?

Par Manon Debaye
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Manon Debaye

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Réalistes, contemporains

Des filles normales

Manon Debaye

Paru le 20/08/2025

208 pages

Sarbacane Editions

26,00 €

9791040803539
