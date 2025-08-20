Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

True of Vamp

Kenichi Suemitsu, Hamaguri

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un monde où les vampires et les humains coexistent, Sophie Anderson est un dhamphir (un être mi-vampire, mi-humain), méprisé par la noble race des vampires. Après avoir quitté l'orphelinat de son enfance, il rejoint un clan, une institution où sont réunis les jeunes vampires en phase de "cocon" . Cette période difficile, semblable à la puberté chez les humains, est marquée par des symptômes qui peuvent provoquer des hallucinations ou pousser ces créatures de la nuit à succomber à leur soif de sang. C'est dans cet environnement hostile que Sophie va tenter de se faire une place parmi ceux qui rejettent son existence. Le catalogue Panini propose de nombreuses oeuvres autour des célèbres vampires, ces créatures qui inspirent des artistes du monde entier, notamment des mangakas. Cette série, signée par le duo Kenichi Suemitsu et Hamaguri, offre une épopée aussi envoûtante que sombre. L'histoire suit un personnage principal, un paria qui cherche à se faire une place dans un monde où il n'est accepté ni par les vampires ni par les humains. Avec une narration au ton théâtral, Suemitsu, dramaturge expérimenté, met son expertise au service de l'oeuvre. Connu pour son travail sur la licence Touken Ranbu et l'adaptation anime de Welcome to the Ballroom, il collabore avec Hamaguri, une jeune artiste au trait délicat qui donne vie à cette histoire avec finesse.

Par Kenichi Suemitsu, Hamaguri
Chez Panini comics

|

Auteur

Kenichi Suemitsu, Hamaguri

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur True of Vamp par Kenichi Suemitsu, Hamaguri

Commenter ce livre

 

True of Vamp

Kenichi Suemitsu, Hamaguri

Paru le 20/08/2025

Panini comics

8,29 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039138185
9791039138185
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.