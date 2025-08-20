True of Vamp

Dans un monde où les vampires et les humains coexistent, Sophie Anderson est un dhamphir (un être mi-vampire, mi-humain), méprisé par la noble race des vampires. Après avoir quitté l'orphelinat de son enfance, il rejoint un clan, une institution où sont réunis les jeunes vampires en phase de "cocon" . Cette période difficile, semblable à la puberté chez les humains, est marquée par des symptômes qui peuvent provoquer des hallucinations ou pousser ces créatures de la nuit à succomber à leur soif de sang. C'est dans cet environnement hostile que Sophie va tenter de se faire une place parmi ceux qui rejettent son existence. Le catalogue Panini propose de nombreuses oeuvres autour des célèbres vampires, ces créatures qui inspirent des artistes du monde entier, notamment des mangakas. Cette série, signée par le duo Kenichi Suemitsu et Hamaguri, offre une épopée aussi envoûtante que sombre. L'histoire suit un personnage principal, un paria qui cherche à se faire une place dans un monde où il n'est accepté ni par les vampires ni par les humains. Avec une narration au ton théâtral, Suemitsu, dramaturge expérimenté, met son expertise au service de l'oeuvre. Connu pour son travail sur la licence Touken Ranbu et l'adaptation anime de Welcome to the Ballroom, il collabore avec Hamaguri, une jeune artiste au trait délicat qui donne vie à cette histoire avec finesse.