Asaki Yumemishi - Le dit du Genji Tome 4

Le prince Genji décide d'adopter Tama-kazura, la fille de feue Yûgao et du ministre du Dedans. Bien qu'éprouvant des sentiments pour la jeune femme, il envisage de la faire entrer au service de l'empereur Reizei en tant que régente du service intérieur. Pour cela, il doit révéler son existence à son père biologique. Mais Tama-kazura attire de nombreux prétendants, dont l'un, un général surnommé Barbe-Noire, se montre particulièrement insistant. Genji redoute que cet homme ne fasse le malheur de sa fille adoptive...