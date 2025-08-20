Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Asaki Yumemishi - Le dit du Genji Tome 4

Waki Yamato

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le prince Genji décide d'adopter Tama-kazura, la fille de feue Yûgao et du ministre du Dedans. Bien qu'éprouvant des sentiments pour la jeune femme, il envisage de la faire entrer au service de l'empereur Reizei en tant que régente du service intérieur. Pour cela, il doit révéler son existence à son père biologique. Mais Tama-kazura attire de nombreux prétendants, dont l'un, un général surnommé Barbe-Noire, se montre particulièrement insistant. Genji redoute que cet homme ne fasse le malheur de sa fille adoptive...

Par Waki Yamato
Chez Panini comics

|

Auteur

Waki Yamato

Editeur

Panini comics

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Asaki Yumemishi - Le dit du Genji Tome 4 par Waki Yamato

Commenter ce livre

 

Asaki Yumemishi - Le dit du Genji Tome 4

Waki Yamato

Paru le 20/08/2025

Panini comics

19,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039138116
9791039138116
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.