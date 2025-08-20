De sa jeunesse en tant que Padawan sous les ordres du comte Dooku, à ses années en tant que maître Jedi expérimenté, Qui-Gon Jinn est l'un des détenteurs de la Force les plus respectés de l'histoire de l'Ordre Jedi. Alors que des événements mystérieux se déroulent au fil des années, Qui-Gon pourrait résoudre le puzzle d'un des nombreux cultes de la Force... Car les capacités secrètes de la Confrérie de la Neuvième Porte pourraient en faire un grand allié des Jedi, ou un puissant ennemi. Ce graphic novel tout public sort aux Etats-Unis en mars chez Dark Horse. Les comics Star Wars publiés chez cet éditeur sont très peu distribués en France et cette sortie sera donc, pour les lecteurs VO inclus, la première occasion de découvrir ce récit sur Qui-Gon Jin, interprété par Liam Neeson dans La Menace Fantôme. Un personnage qui est à la fois populaire et relativement peu présent dans les comics ou romans de la saga.