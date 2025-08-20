Inscription
#Comics

Kick-Ass Tome 3

Mark Millar, John JR Romita, Dean White

ActuaLitté
Qui aurait cru qu'un simple ado se transformerait en un véritable super-héros ? Kick-Ass est devenu un phénomène viral, inspirant des dizaines d'imitateurs. Mais les justiciers masqués sont désormais hors-la-loi, et Hit-Girl croupit en prison. Dave Lizewski doit alors reprendre les rênes de Justice Eternelle, son équipe de super-héros. Toutefois une menace redoutable plane : Rocco Genovese, un parrain à l'ancienne dont l'arme de prédilection, un pic à glace plaqué or, porte 99 encoches... chacune représentant une victime. Et il a déjà choisi qui sera la centième. Ce troisième et dernier tome conclut la saga Kick-Ass de Mark Millar (Superman : Red Son, Big Game) et John Romita Jr (Daredevil, Amazing Spider-Man). A noter que le duo fera son grand retour avec une nouvelle série en 2025.

Mark Millar, John JR Romita, Dean White
Chez Panini comics

|

Auteur

Mark Millar, John JR Romita, Dean White

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Kick-Ass Tome 3

Mark Millar, John JR Romita

Paru le 20/08/2025

240 pages

Panini comics

7,99 €

9791039136488
© Notice établie par ORB
