Kick-Ass Tome 3

Qui aurait cru qu'un simple ado se transformerait en un véritable super-héros ? Kick-Ass est devenu un phénomène viral, inspirant des dizaines d'imitateurs. Mais les justiciers masqués sont désormais hors-la-loi, et Hit-Girl croupit en prison. Dave Lizewski doit alors reprendre les rênes de Justice Eternelle, son équipe de super-héros. Toutefois une menace redoutable plane : Rocco Genovese, un parrain à l'ancienne dont l'arme de prédilection, un pic à glace plaqué or, porte 99 encoches... chacune représentant une victime. Et il a déjà choisi qui sera la centième. Ce troisième et dernier tome conclut la saga Kick-Ass de Mark Millar (Superman : Red Son, Big Game) et John Romita Jr (Daredevil, Amazing Spider-Man). A noter que le duo fera son grand retour avec une nouvelle série en 2025.