Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Ourika

Claire de Duras, Kim-Lan Delahaye, Elléa Bird

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dossier pédagogique de Kim-Lan Delahaye. Elevée dans un milieu aristocratique, Ourika, jeune esclave affranchie, grandit dans l'illusion d'une intégration possible. Mais lorsqu'elle prend conscience de sa différence et de l'exclusion qui l'attend, son destin bascule. A travers ce court roman bouleversant, Claire de Duras livre un récit d'une rare modernité sur la condition féminine, la différence et l'injustice sociale. Cette édition accompagne l'étude du roman Lettres d'une Péruvienne de Françoise de Graffigny dans le cadre du parcours BAC "Un nouvel univers s'est offert à mes yeux " au baccalauréat de français. Elle permet d'explorer, à travers le regard d'Ourika, les limites imposées aux femmes et aux individus considérés comme "autres" dans la société du XIX ? siècle. Les points forts de l'édition "Déclic lycée" : LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée. COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte. RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel. PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture. + Un CARNET DE LECTURE et le résumé de l'oeuvre en BD !

Par Claire de Duras, Kim-Lan Delahaye, Elléa Bird
Chez Belin

|

Auteur

Claire de Duras, Kim-Lan Delahaye, Elléa Bird

Editeur

Belin

Genre

Lycée

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Portraits de traductrices et traducteurs du passé

Retrouver tous les articles sur Ourika par Claire de Duras, Kim-Lan Delahaye, Elléa Bird

Commenter ce livre

 

Ourika

Claire de Duras

Paru le 20/08/2025

160 pages

Belin

3,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035842390
9791035842390
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.