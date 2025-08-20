Dossier pédagogique de Kim-Lan Delahaye. Elevée dans un milieu aristocratique, Ourika, jeune esclave affranchie, grandit dans l'illusion d'une intégration possible. Mais lorsqu'elle prend conscience de sa différence et de l'exclusion qui l'attend, son destin bascule. A travers ce court roman bouleversant, Claire de Duras livre un récit d'une rare modernité sur la condition féminine, la différence et l'injustice sociale. Cette édition accompagne l'étude du roman Lettres d'une Péruvienne de Françoise de Graffigny dans le cadre du parcours BAC "Un nouvel univers s'est offert à mes yeux " au baccalauréat de français. Elle permet d'explorer, à travers le regard d'Ourika, les limites imposées aux femmes et aux individus considérés comme "autres" dans la société du XIX ? siècle. Les points forts de l'édition "Déclic lycée" : LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée. COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte. RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel. PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture. + Un CARNET DE LECTURE et le résumé de l'oeuvre en BD !