#Roman étranger

Comme l'oranger amer

Delphine Gachet, Milena Palminteri

ActuaLitté
Trois femmes fières. Un secret inavouable. Une île en pleine tourmente. Dans la Sicile des années 1920, Nardina, douce et patiente, aspire à obtenir son diplôme, mais se retrouve enfermée dans son rôle d'épouse. Sabedda, une servante sauvage et flamboyante, rêve de choisir son avenir, mais sa pauvreté l'en empêche. Leurs chemins se croisent, scellant un lien indélébile entre elles... Des décennies plus tard, en 1960, Carlotta, archiviste à Agrigente, découvre un document ancien qui remet en question ses origines. Cette révélation la pousse à enquêter sur son passé, et elle lèvera le voile sur des vérités enfouies et des sacrifices déchirants. Toutes trois se battent dans un monde en mutation, en proie au fascisme et à la guerre, à l'aube d'une renaissance. Mais la vie leur réserve aussi un amour plus grand que le jugement des hommes. A travers une langue riche et nuancée, Milena Palminteri dresse le portrait de femmes inoubliables, confrontées aux défis de leur époque, et explore avec sensibilité les thèmes de la maternité et de la quête d'identité. Traduit de l'italien par Delphine Gachet A propos de l'autrice Née en 1949 à Palerme, en Sicile, Milena Palminteri a travaillé toute sa vie comme conservatrice des archives notariales. Comme l'oranger amer, son premier roman, a connu un succès foudroyant en Italie.

Par Delphine Gachet, Milena Palminteri
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Delphine Gachet, Milena Palminteri

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature Italienne

Comme l'oranger amer

Milena Palminteri trad. Delphine Gachet

Paru le 20/08/2025

528 pages

HarperCollins France

21,90 €

ActuaLitté
9791033920533
