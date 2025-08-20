Inscription
#Imaginaire

Reines sous un soleil lointain

Sébastien Baert, Peter F. Hamilton

La lutte pour reprendre le contrôle du Daedalus et faire demi-tour vers le nouveau monde promis aux humains a commencé. Les yis, des aliens cachés à bord de l'arche stellaire pour y régner derrière l'avatar mensonger de la Capitaine Electrique, envahissent l'habitat humain à la recherche de Hazel, la Fille de la Capitaine, et sa petite bande de rebelles. Après avoir repoussé un assaut sanglant des yis contre son village natal, Hazel conduit ses proches vers l'arrière de l'arche où ils espèrent trouver un refuge plus sûr. Là-bas, elle compte également sur l'aide des IA de la section de propulsion pour lui fournir l'antimatière dont elle a besoin afin de construire une arme capable d'éliminer les reines-cerveaux yis abritées dans la mer centrale. Placer un tel engin est un risque de taille et Hazel est fortement tentée de céder aux promesses de paix des yis, qui garantissent un partage équitable du nouveau monde. Mais comment peut-on se fier aux reines-cerveaux, qui depuis cinq cents ans se sont livrées à des crimes monstrueux, tout en se montrant maîtresses suprêmes de la supercherie ? La conclusion de la saga ! " L'imagination la plus puissante de la science-fiction. " Ken Follett " Hamilton relance la SF britannique à une vitesse interstellaire. " The Times " J'attends la suite avec impatience". SFF World

Par Sébastien Baert, Peter F. Hamilton
Chez Bragelonne

|

Auteur

Sébastien Baert, Peter F. Hamilton

Editeur

Bragelonne

Genre

Science-fiction

Reines sous un soleil lointain

Peter F. Hamilton trad. Sébastien Baert

Paru le 20/08/2025

360 pages

Bragelonne

8,95 €

9791028129590
