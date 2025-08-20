Les sirènes de Naples

Naples, 1850. Elvira épouse Giuseppe Morelli, un homme qu'elle ne connaît presque pas et pour lequel elle n'éprouve rien. Mais dans cette bonne société italienne dévorée par l'ambition, le mariage n'a rien à voir avec l'amour et beaucoup avec les sacrifices. Peu à peu, la jeune femme s'engage dans une vie sans joie rythmée par les obligations que son rôle lui impose. Et telle une malédiction, le fléau se transmet à ses deux filles, contraintes de renoncer à leurs rêves et à leur liberté pour "le bien de la famille" . Tandis que les Morelli se font un nom dans le commerce des tissus, l'Europe change. La guerre et les épidémies s'acharnent sur la famille. Jusqu'au jour où un sombre secret refait surface. Un secret qui, tel l'irrésistible chant des sirènes, pourrait tout changer. Et donner aux trois femmes la force d'arracher le droit de vivre enfin leurs rêves...