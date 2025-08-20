Lorsque son frère aîné succombe à l'âge de neuf ans après une chute accidentelle, Michèle Nevert en a elle-même sept. Elle n'est pas présente sur les lieux et n'assistera pas aux funérailles. Injonction lui est faite de ne jamais parler de lui. Une véritable amnésie enfouit tout de l'existence de ce garçon, de leurs années partagées, et des mois qui suivent la tragédie. Dans ce récit qui remonte le temps, la soeur convoque les oiseaux, ceux que son frère sauvait, ceux qui toujours ont peuplé le ciel autour d'elle, ceux enfin qu'appelle le départ définitif d'un enfant. A leurs chants, elle tresse le sien. A leur beauté elle confie son chagrin. L'Envolé est un cheminement à travers l'absence des souvenirs, la volonté de rendre à la vie, le temps d'un livre, celui qui éternellement restera un enfant. Bouleversant.