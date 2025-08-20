Les Portes de Tír na nÓg

Dans un royaume où la magie a disparu, Fia est une changeling, laissée par les faes à la place d'une princesse humaine avant leur retraite à Tír na nÓg. Alors que la reine a plus de raisons que quiconque de la haïr, elle la prend sous son aile : Fia grandit à la cour, formée à l'espionnage, pendant que sa véritable fille, Eala, est prisonnière du Peuple, condamnée à se changer en cygne le jour. Lorsqu'une porte vers le monde des faes est découverte, Fia reçoit pour mission de briser la malédiction. Accompagnée du prince Rogan, fiancé de la princesse, elle s'aventure donc dans une forêt aussi sombre qu'envoûtante. Mais sa quête est rendue compliquée par ses sentiments pour le prince... et par son attraction soudaine pour le seigneur qui détient Eala. Irian a beau être plus monstre qu'homme, il fait vaciller ses convictions, et Fia devra élucider le mystère de ses origines afin de choisir quel sera son destin. "Selene parvient à rendre le monde des faes mystérieux, sensuel et passionnant. Un indispensable pour les lecteurs qui étaient déjà fans de Sarah J. Maas". Publishers Weekly "Un récit sombre, dangereux et profondément romantique". Rachel Gillig, autrice d'Une fenêtre sur les ténèbres "Une Fantasy romantique somptueusement poétique et incroyablement sexy". Shelf Awareness "Le luxuriant et torride Une plume si noire transcende les genres de la romance et de la Fantasy. C'est un conte intemporel, sanglant, débordant de magie et de désir. Selene m'a attirée dans le monde dangereux des faes et je n'ai pas envie de le quitter". Roshani Chokshi, autrice de La Promise au visage de fleurs "Sombre, enchanteur et magnifiquement bien écrit, Une plume si noire mêle parfaitement atmosphère envoutante, scènes d'action palpitantes et une romance exquise". Thea Guanzon, autrice de The Hurricane Wars "J'ai été happée dès le premier chapitre. Un monde fascinant, une écriture fabuleuse, de l'aventure et une romance vibrante : Une plume si noire aura assurément la faveur des lectrices de romantasy". A. K. Mulford, autrice de La Cour de la Haute Montagne "Selene réinvente avec aisance le conte de la princesse cygne en y incorporant des rebondissements surprenants qui raviront les lecteurs de Fantasy". Booklist "Une héroïne complexe, un carré amoureux sincèrement convaincant, des intrigues politiques, des faes sexy et bien plus encore ! " Paste Magazine