Rules of the Game

Larguée le jour de son anniversaire, Bailey laisse ses amies la traîner en boîte de nuit pour noyer son chagrin. Quelques verres plus tard, elle remarque près du bar un moyen parfait de se distraire : Chase Carter, tombeur notoire, homme incroyablement sexy... et l'adversaire de son ex au hockey. Malheureusement, le plan de Bailey tombe à l'eau quand elle lui vomit dessus, et elle imagine qu'il ne voudra plus jamais la revoir. Mais après un match qui oppose leurs universités, contre toute attente, Chase vole à la rescousse de Bailey. Puis il l'embrasse devant son ex, et soudain, ils passent de plus en plus de temps ensemble. Sous ses dehors arrogants, Chase est doux, attentionné, parfait en tous points. Le problème ? Bailey et Chase se retrouvent au coeur d'une rivalité qui dépasse le cadre du terrain. Bailey le sait, elle ne devrait pas tomber amoureuse, mais il est peut-être déjà trop tard... "Avery Keelan fait carton plein. Préparez-vous à jubiler, vous tomberez assurément amoureux de Chase et Bailey". Pippa Grant, autrice de Le Faux Mariage du siècle