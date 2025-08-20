Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Beaux livres

Journal secret de mes 8 ans

Playbac

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un journal intime magique pour les filles de 8 ans ! Un véritable trésor pour les petites rêveuses qui veulent garder leurs pensées bien à l'abri. Idéal pour offrir en cadeau d'anniversaire ou à Noël ! Un vrai journal secret avec cadenas Grâce à son joli cadenas et sa clé assortie, tous les secrets sont protégés. Le stylo en forme de clé ajoute une touche de mystère et de magie à l'écriture ! Une couverture girly et brillante La couverture est décorée d'éléments brillants collés pour un effet scintillant irrésistible. Un design tendance et féérique qui plaira à toutes les filles de 8 ans. Des pages créatives et guidées Des pages d'écriture pour raconter son quotidien ou ses émotions Des pages guidées pour parler de soi, ses rêves, sa famille, ses passions Des coloriages et illustrations à personnaliser pour développer sa créativité Accessoires inclus : Un stylo original en forme de clé Un cadenas avec deux clés Une planche de stickers trop mignons Des bandes autocollantes pour sceller des pages secrètes Le cadeau parfait pour une fille de 8 ans Ce journal est une superbe idée de cadeau pour les filles qui aiment écrire, dessiner et rêver. Un carnet intime complet, ludique et sécurisé, pour se raconter en toute liberté.

Par Playbac
Chez Play Bac

|

Auteur

Playbac

Editeur

Play Bac

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Journal secret de mes 8 ans par Playbac

Commenter ce livre

 

Journal secret de mes 8 ans

Playbac

Paru le 20/08/2025

96 pages

Play Bac

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809692198
9782809692198
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.