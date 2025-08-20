Inscription
#Roman francophone

Block or Love

Magali Inguimbert

ActuaLitté
Leur passion du sport signera-t-elle leur réussite ou leur défaite ? Pour Mackenzie, le volleyball c'est toute sa vie. Complexée depuis toujours par sa taille, elle ne se sent jamais aussi bien que sur le terrain. Si au quotidien ses 1m82 ne sont que souffrance, dans ce sport, ils font toute sa force. Lorsqu'elle fait sa rentrée dans la prestigieuse université de Stanford, son chemin semble tout tracé : devenir titulaire de l'une des meilleures équipes de volleyball du pays. Seulement un obstacle se dresse sur sa route : le nouveau coach adjoint, aussi agaçant que séduisant. Ancien champion olympique, Andy Spencer, peine à se remettre de sa blessure, qui l'a forcé à renoncer à une carrière prometteuse. Dorénavant, rien ne le détournera de son nouvel objectif : remporter le championnat... Mais ça, c'était avant qu'il rencontre leur dernière recrue ; Mackenzie, aussi déterminée que talentueuse. En dépit de leur amour pour le sport, sauront-ils résister à celui qui fait battre leur coeur ? Attention à l'attrait du danger qui pourrait bien anéantir tous leurs rêves. Car, vivre leur histoire, c'est accepter de renoncer à ce qui compte le plus pour eux. Quel choix vont-ils faire ?

Chez Hugo et Compagnie

Auteur

Magali Inguimbert

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Paru le 20/08/2025

512 pages

7,90 €

