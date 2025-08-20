Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

The Problem with dating Tome 3

Brittainy C. Cherry

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tous les esprits libres ont besoin d'un endroit douillet où atterrir... Plongez dans la trilogie avec The Problem with Dating (Tome 1) et The Problem with Players (Tome 2), des histoires captivantes à découvrir indépendamment, dans l'ordre que vous voulez ! Willow incarne tout ce que je devrais éviter dans ma vie. Elle est la lumière et le chaos auréolés d'une couronne de fleurs. C'est une fleur sauvage dans un monde que je me suis efforcé de conserver pendant des années, simple et tranquille. Elle parle trop, sourit trop facilement, et ne comprend pas le concept d'espace personnel. Et le pire c'est qu'elle va passer l'été chez moi et mettre mon univers soigneusement protégé, sens dessus-dessous. Je sais que je devrais garder mes distances. Les personnes comme elle ne s'éternisent pas, et j'en assez d'être abandonné. Mais à force de passer du temps avec elle, j'ai de plus en plus de mal à me rappeler la raison pour laquelle j'avais bâti ces murs de protection. Elle me pousse à bout - s'insinue dans mon coeur - et m'incite à vouloir des choses que j'ai mis des lustres à essayer d'éviter. Tomber amoureux de Willow serait une erreur. C'est un être libre comme l'oiseau et moi je suis l'ancrage qu'elle tente désespérément de fuir. Mais chaque fois qu'elle me regarde, je ne peux m'empêcher de me demander : Et si ce n'était pas elle qui était destinée à s'envoler ? Si, cette fois, c'était moi qui devais prendre mon envol ?

Par Brittainy C. Cherry
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Brittainy C. Cherry

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Problem with dating Tome 3 par Brittainy C. Cherry

Commenter ce livre

 

The Problem with dating Tome 3

Brittainy C. Cherry

Paru le 20/08/2025

414 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755679632
9782755679632
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.