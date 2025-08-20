The Problem with dating Tome 3

Tous les esprits libres ont besoin d'un endroit douillet où atterrir... Plongez dans la trilogie avec The Problem with Dating (Tome 1) et The Problem with Players (Tome 2), des histoires captivantes à découvrir indépendamment, dans l'ordre que vous voulez ! Willow incarne tout ce que je devrais éviter dans ma vie. Elle est la lumière et le chaos auréolés d'une couronne de fleurs. C'est une fleur sauvage dans un monde que je me suis efforcé de conserver pendant des années, simple et tranquille. Elle parle trop, sourit trop facilement, et ne comprend pas le concept d'espace personnel. Et le pire c'est qu'elle va passer l'été chez moi et mettre mon univers soigneusement protégé, sens dessus-dessous. Je sais que je devrais garder mes distances. Les personnes comme elle ne s'éternisent pas, et j'en assez d'être abandonné. Mais à force de passer du temps avec elle, j'ai de plus en plus de mal à me rappeler la raison pour laquelle j'avais bâti ces murs de protection. Elle me pousse à bout - s'insinue dans mon coeur - et m'incite à vouloir des choses que j'ai mis des lustres à essayer d'éviter. Tomber amoureux de Willow serait une erreur. C'est un être libre comme l'oiseau et moi je suis l'ancrage qu'elle tente désespérément de fuir. Mais chaque fois qu'elle me regarde, je ne peux m'empêcher de me demander : Et si ce n'était pas elle qui était destinée à s'envoler ? Si, cette fois, c'était moi qui devais prendre mon envol ?