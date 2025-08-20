Satirique, pop et acidulé, "Girlfriend on Mars" signe l'entrée en littérature d'une nouvelle voix féminine euphorisante à l'humour dévastateur, pleine d'amour pour l'humanité d'ici bas. A travers des personnages aussi drôles qu'attachants, avec un rythme et un sens des dialogues dignes des meilleures séries, Deborah Willis dresse une satire super maligne de notre rapport modifié au réel dans une société de plus en plus fake, et pose un regard tendre sur nos fragiles éthiques individuelles. Entre quête de gloire et crise environnementale, ce roman pourrait bien être le manifeste ultramoderne d'une nouvelle génération contrainte d'adapter ses ambitions à l'ère des réseaux sociaux et de l'éco-anxiété.