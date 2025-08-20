Inscription
Girlfriend on Mars

Clément Baude, Deborah Willis

ActuaLitté
Satirique, pop et acidulé, "Girlfriend on Mars" signe l'entrée en littérature d'une nouvelle voix féminine euphorisante à l'humour dévastateur, pleine d'amour pour l'humanité d'ici bas. A travers des personnages aussi drôles qu'attachants, avec un rythme et un sens des dialogues dignes des meilleures séries, Deborah Willis dresse une satire super maligne de notre rapport modifié au réel dans une société de plus en plus fake, et pose un regard tendre sur nos fragiles éthiques individuelles. Entre quête de gloire et crise environnementale, ce roman pourrait bien être le manifeste ultramoderne d'une nouvelle génération contrainte d'adapter ses ambitions à l'ère des réseaux sociaux et de l'éco-anxiété.

Par Clément Baude, Deborah Willis
Chez Rivages

|

Auteur

Clément Baude, Deborah Willis

Editeur

Rivages

Genre

Littérature anglo-saxonne

Girlfriend on Mars

Deborah Willis trad. Clément Baude

Paru le 20/08/2025

560 pages

Rivages

11,00 €

9782743667955
