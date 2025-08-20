Inscription
L'Appel

Maïra Muchnik, Leila Guerriero

Le 29 décembre 1976, à Buenos Aires, Silvia Labayru est séquestrée par ordre de la dictature militaire à l'ESMA, l'un des pires centres clandestins de détention du pays. Elle a 20 ans, elle est membre du groupe armé montoneros et elle attend un enfant. C'est sur une table de torture qu'elle accouchera, avant de devenir le "butin de guerre" de l'un des commandants. Deux ans plus tard, elle s'envole pour Madrid, convaincue que l'enfer est derrière elle. Mais un autre calvaire l'attend : ses compatriotes exilés la bannissent comme traître à la cause. Fruit de longs mois d'entretiens avec Silvia Labayru et ceux qui ont croisé son destin, L'Appel est le portrait d'une femme libre, où se mêlent l'amour, le sexe, la violence, la beauté, l'ironie, la politique, les enfants, les parents... et un miraculeux appel téléphonique. Une histoire de survie, une fresque magistrale.

Par Maïra Muchnik, Leila Guerriero
Chez Rivages

Auteur

Maïra Muchnik, Leila Guerriero

Editeur

Rivages

Genre

XXe siècle

L'Appel

Leila Guerriero trad. Maïra Muchnik

Paru le 20/08/2025

544 pages

Rivages

24,00 €

9782743667924
