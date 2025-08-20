Inscription
#Roman francophone

L'équation avant la nuit

Blaise Ndala

Lorsque Daniel Zinga accepte l'invitation de Beatriz Reimann pour une conférence à Washington, il s'attend à parler de littérature, du Congo au coeur de ses livres, et à nourrir le trouble que la professeure exerce sur lui. Mais rien ne se passe comme prévu. Beatriz a reçu un courrier anonyme : une vieille photo où posent côte à côte son père Walter Reimann, le prix Nobel de Physique Werner Heisenberg et Adolf Hitler. Que faisait son père avec ces hommes ? Pour Daniel et Beatriz, c'est le début d'une enquête entre Washington, Santiago, Montréal, Berlin et Lubumbashi qui explore cette page méconnue de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale : la course entre les Alliés et l'Allemagne nazie pour fabriquer la bombe atomique grâce à l'uranium du Congo belge. Un grand roman sur la trahison, le pardon, l'engagement, la place de ces peuples des "marges" , dont le destin a forgé la grande Histoire.

Par Blaise Ndala
Chez Jean-Claude Lattès

|

Auteur

Blaise Ndala

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Littérature francophone

L'équation avant la nuit

Blaise Ndala

Paru le 20/08/2025

400 pages

Jean-Claude Lattès

21,50 €

9782709676212
