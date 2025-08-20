Viens, le bonheur c'est par là

Il n'est jamais trop tard pour une seconde chance ! Au coeur des terres majestueuses d'Auvergne, au hameau de Perce-Neige, Auguste Vensac mène une existence paisible, marquée par ses promenades solitaires et ses souvenirs, jusqu'à ce qu'une lettre d'amour oubliée vienne bouleverser sa vie. Cette découverte ravive le souvenir de Solange, son amour de jeunesse, qu'il a dû abandonner pour épouser une autre femme. Désormais veuf, Auguste se trouve face à un choix déchirant : rester dans le confort de sa routine ou oser une dernière aventure. Porté par ce passé resurgi, Auguste décide de retrouver Solange. Entre son fils Jean qui peine à accepter ses choix, son petit-fils Maurice qui découvre l'amour, et les terres familiales qu'il faut préserver, Auguste devra naviguer entre devoir et désir, tradition et renouveau.