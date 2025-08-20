Inscription
#Roman francophone

Viens, le bonheur c'est par là

Antonin Malroux

ActuaLitté
Il n'est jamais trop tard pour une seconde chance ! Au coeur des terres majestueuses d'Auvergne, au hameau de Perce-Neige, Auguste Vensac mène une existence paisible, marquée par ses promenades solitaires et ses souvenirs, jusqu'à ce qu'une lettre d'amour oubliée vienne bouleverser sa vie. Cette découverte ravive le souvenir de Solange, son amour de jeunesse, qu'il a dû abandonner pour épouser une autre femme. Désormais veuf, Auguste se trouve face à un choix déchirant : rester dans le confort de sa routine ou oser une dernière aventure. Porté par ce passé resurgi, Auguste décide de retrouver Solange. Entre son fils Jean qui peine à accepter ses choix, son petit-fils Maurice qui découvre l'amour, et les terres familiales qu'il faut préserver, Auguste devra naviguer entre devoir et désir, tradition et renouveau.

Par Antonin Malroux
Calmann-Lévy

|

Auteur

Antonin Malroux

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Auvergne

Viens, le bonheur c'est par là

Antonin Malroux

Paru le 20/08/2025

250 pages

Calmann-Lévy

20,90 €

ActuaLitté
9782702194393
© Notice établie par ORB
