L'épreuve du feu

Donna Leon, Gabriella Zimmermann

ActuaLitté
Depuis quelques mois, des gangs d'adolescents sévissent dans les rues de Venise. Ils se provoquent sur les réseaux sociaux, s'affrontent violemment en pleine rue, et s'en prennent même aux membres de la questure... Tandis que le commissaire Brunetti et sa collègue, Claudia Griffoni, enquêtent sur ce phénomène inquiétant, ils découvrent que ces garçons viennent tous de familles influentes dans les sphères politiques, juridiques et économiques de la ville. L'un d'entre eux est même le fils d'un héros de guerre adulé par les Vénitiens. Mais les tensions vont crescendo et la corruption, vénérée et intouchable, s'apprête à faire de nouvelles victimes. Brunetti devra choisir entre protéger la future génération ou préserver la paix des puissants avant qu'il ne soit trop tard.

Par Donna Leon, Gabriella Zimmermann
Chez Calmann-Lévy

Auteur

Donna Leon, Gabriella Zimmermann

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Romans policiers

L'épreuve du feu

Donna Leon trad. Gabriella Zimmermann

Paru le 20/08/2025

3350 pages

Calmann-Lévy

22,50 €

9782702192986
