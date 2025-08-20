Inscription
Bébé, dis-moi qui tu es

Philippe Grandsenne

ActuaLitté
L'arrivée d'un nouveau-né entraîne ses parents dans une aventure pleine d'imprévus. Loin des théories et des idées préconçues, ce livre, écrit par un pédiatre, n'a qu'une ambition : celle d'aider les parents à regarder vivre leur bébé pour le comprendre tel qu'il est. "C'est avec passion que Philipe Grandsenne parle des nouveau-nés. Pour lui, l'objectif premier, c'est "Au bonheur des bébés... Et cet ouvrage, si agréable à lire, donne des conseils intelligents, mais surtout donne aux parents la capacité de croire en eux-mêmes et en leur enfant". L'Ecole des parents

Par Philippe Grandsenne
Chez Marabout

|

Auteur

Philippe Grandsenne

Editeur

Marabout

Genre

Nourrissons

Bébé, dis-moi qui tu es

Philippe Grandsenne

Paru le 20/08/2025

271 pages

Marabout

7,90 €

ActuaLitté
9782501194709
© Notice établie par ORB
