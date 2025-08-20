Inscription
La thérapie de l'alignement

Béatrice Millêtre

En suivant pas à pas la Thérapie de l'Alignement, vous trouverez en vous la solution à votre mal-être. Etes-vous de ceux qui se sentent anxieux sans raison apparente ? Que la tristesse submerge alors qu'ils ont tout pour être heureux ? Qui se sentent constamment en décalage avec les autres ? Qu'un rien agace ? Et si votre mal-être, vos souffrances, votre irritabilité venaient du fait que nous n'êtes pas "aligné" avec votre mode de fonctionnement naturel et vos aspirations profondes, avec vos valeurs et vos croyances ? Après plusieurs décennies de pratique, Béatrice Millêtre a découvert que l' "alignement" permet de résoudre la majorité des problématiques individuelles. La thérapie dont elle pose les bases dans ce livre est une méthode en 9 étapes basée sur des principes simples et sur les thérapies comportementales et cognitives (TCC). Elle vous accompagnera dans la découverte de vos modes de pensée, de vos envies, de vos besoins, pour vous permettre de devenir acteur de votre propre harmonie, et de dire adieu aux souffrances intimes qui vous gâchent la vie.

Par Béatrice Millêtre
Chez Marabout

Auteur

Béatrice Millêtre

Editeur

Marabout

Genre

Connaissance de soi

La thérapie de l'alignement

Béatrice Millêtre

Paru le 20/08/2025

224 pages

Marabout

18,90 €

9782501189989
