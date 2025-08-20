Je suis épuisé.e

Anxiété, surmenage, burn-out... ce n'est pas que dans la tête ! L'épuisement est une réalité physiologique, et ce livre vous donne les clés pour lutter efficacement contre lui. Il vous aidera à comprendre les causes nerveuses et hormonales des symptômes typiques, à interpréter les signaux d'alerte physiologiques avant qu'il ne soit trop tard et à faire le point sur votre état de résistance grâce à différents questionnaires. Avec : - un programme d'action globale de 8 semaines. pour agir tant sur le corps que sur la tête : réguler le système nerveux, calmer l'anxiété, gérer les émotions, diminuer les troubles du sommeil, optimiser l'alimentation ; - des réponses aux questions les plus fréquentes : par qui se faire aider ? quelles sont les analyses médicales à effectuer ? comment gérer l'entourage ? Cathy Assenheim est psychologue clinicienne, spécialisée en neuropsychologie et en médecine intégrative du stress. Passion- née par le fonctionnement du cerveau et ses répercussions sur le corps, elle accompagne depuis plus de dix ans des centaines de patients vers une guérison durable.