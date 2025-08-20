Inscription
#Essais

Je suis épuisé.e

Cathy Assenheim

ActuaLitté
Anxiété, surmenage, burn-out... ce n'est pas que dans la tête ! L'épuisement est une réalité physiologique, et ce livre vous donne les clés pour lutter efficacement contre lui. Il vous aidera à comprendre les causes nerveuses et hormonales des symptômes typiques, à interpréter les signaux d'alerte physiologiques avant qu'il ne soit trop tard et à faire le point sur votre état de résistance grâce à différents questionnaires. Avec : - un programme d'action globale de 8 semaines. pour agir tant sur le corps que sur la tête : réguler le système nerveux, calmer l'anxiété, gérer les émotions, diminuer les troubles du sommeil, optimiser l'alimentation ; - des réponses aux questions les plus fréquentes : par qui se faire aider ? quelles sont les analyses médicales à effectuer ? comment gérer l'entourage ? Cathy Assenheim est psychologue clinicienne, spécialisée en neuropsychologie et en médecine intégrative du stress. Passion- née par le fonctionnement du cerveau et ses répercussions sur le corps, elle accompagne depuis plus de dix ans des centaines de patients vers une guérison durable.

Par Cathy Assenheim
Chez Marabout

|

Auteur

Cathy Assenheim

Editeur

Marabout

Genre

Gestion du stress

Je suis épuisé.e

Cathy Assenheim

Paru le 20/08/2025

224 pages

Marabout

7,90 €

ActuaLitté
9782501188838
© Notice établie par ORB
