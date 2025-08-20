Earvin N'gapeth

Earvin Ngapeth est le meilleur joueur de volleyball du monde. Il aborde dans cette autobiographie sans filtre, tous les pans de sa personnalité. Il a été sacré MVP des deux derniers tournois olympiques pour lesquels l'équipe de France a obtenu la médaille d'or, marquant ainsi l'histoire de la discipline et du sport tricolore. Joueur ultra charismatique, il remplit les stades. Ce récit aux multiples rebondissements aboutit à l'extraordinaire dénouement aux J. O. de Paris 2024. Earvin est surnommé "Monsieur magique ", capable de jouer à tous les postes.