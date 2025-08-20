Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Bande dessinée jeunesse

Earvin N'gapeth

Xavier Cucuel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Earvin Ngapeth est le meilleur joueur de volleyball du monde. Il aborde dans cette autobiographie sans filtre, tous les pans de sa personnalité. Il a été sacré MVP des deux derniers tournois olympiques pour lesquels l'équipe de France a obtenu la médaille d'or, marquant ainsi l'histoire de la discipline et du sport tricolore. Joueur ultra charismatique, il remplit les stades. Ce récit aux multiples rebondissements aboutit à l'extraordinaire dénouement aux J. O. de Paris 2024. Earvin est surnommé "Monsieur magique ", capable de jouer à tous les postes.

Par Xavier Cucuel
Chez Marabout

|

Auteur

Xavier Cucuel

Editeur

Marabout

Genre

BD jeunesse divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Earvin N'gapeth par Xavier Cucuel

Commenter ce livre

 

Earvin N'gapeth

Xavier Cucuel

Paru le 20/08/2025

96 pages

Marabout

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501163705
9782501163705
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.