Et si la nuit avait peur de toi ?

Tu as peut-être peur de la Nuit, mais sais-tu que la Nuit aussi a peur... de TOI ? Si tu ne la vois pas le jour, c'est qu'elle se cache, craignant la lumière et tout ce qui s'y rapporte. La pauvre ne peut pas souffler les bougies de son gâteau d'anniversaire, ne parvient pas à se couper les cheveux (impossible dans le noir ! ) ou même faire du bateau (trop dangereux de naviguer sans éclairage sur la mer)... Un album idéal pour dédramatiser la peur du noir Une histoire qui inverse les rôles ! Retourner la situation pour dédramatiser ce moment angoissant du coucher, un passage difficile pour de nombreux enfants : l'album idéal à lire avant d'éteindre la lumière ! Une histoire pour rire de ses peurs Que ce soit dans le ton, les dialogues ou les illustrations, tout est fait pour que la nuit ne soit plus effrayante. Une histoire pour rire et chasser les petites angoisses du moment du coucher... Une version tout-carton pour les petites mains qui souhaitent se rassurer juste avant de se coucher...