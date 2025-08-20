Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Hina et Bambi Tome 2

Maria Komaki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Hinata et Taku, surnommés Hina et Bambi, ont grandi dans un petit village au coeur des montagnes et sont inséparables depuis leur enfance. Lorsqu'ils arrivent à Tokyo pour intégrer un nouveau lycée, leur relation, à la fois forte et naturelle, les place rapidement sous les projecteurs : ils sont clairement un couple aux yeux des autres élèves ! Alors qu'aucun d'eux n'a jamais envisagé ressentir de l'amour pour l'autre, ces remarques font peu à peu naître le doute chez Taku... ses sentiments pour Hina seraient-ils bel et bien plus que de l'amitié ? Quand l'amitié devient le terrain de jeu du coeur, les premiers frissons d'amour naissent là où on ne les attend pas !

Par Maria Komaki
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Maria Komaki

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hina et Bambi Tome 2 par Maria Komaki

Commenter ce livre

 

Hina et Bambi Tome 2

Maria Komaki

Paru le 20/08/2025

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384965649
9782384965649
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.