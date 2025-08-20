Into The Dark

Elle est le seul foyer que j'aie jamais voulu avoir. Son corps en est les murs, son coeur le toit. Je vivrai ici pour toujours. Magnolia et BJ tentent tant bien que mal de se relever d'une perte dévastatrice, tout en organisant ce que beaucoup appellent déjà " le mariage du siècle ". Mais alors que les tensions familiales s'intensifient et que leur passé respectif refait surface, ils n'ont plus d'autre choix que d'affronter la terrible vérité. Pourront-ils réapprendre à se faire confiance et à avancer ensemble, ou leur amour tumultueux leur coûtera-t-il la vie ? Découvrez le cinquième tome de "Magnolia Parks" , véritable phénomène TikTok qui ravira tous les fans de Gossip Girl. Le déchirant point final de l'histoire entre Magnolia et BJ.