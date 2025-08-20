Inscription
#Roman francophone

Into The Dark

Jessa Hastings, Odile Carton, Emmy Lawless

ActuaLitté
Elle est le seul foyer que j'aie jamais voulu avoir. Son corps en est les murs, son coeur le toit. Je vivrai ici pour toujours. Magnolia et BJ tentent tant bien que mal de se relever d'une perte dévastatrice, tout en organisant ce que beaucoup appellent déjà " le mariage du siècle ". Mais alors que les tensions familiales s'intensifient et que leur passé respectif refait surface, ils n'ont plus d'autre choix que d'affronter la terrible vérité. Pourront-ils réapprendre à se faire confiance et à avancer ensemble, ou leur amour tumultueux leur coûtera-t-il la vie ? Découvrez le cinquième tome de "Magnolia Parks" , véritable phénomène TikTok qui ravira tous les fans de Gossip Girl. Le déchirant point final de l'histoire entre Magnolia et BJ.

Par Jessa Hastings, Odile Carton, Emmy Lawless
Chez Hauteville Editions

|

Auteur

Jessa Hastings, Odile Carton, Emmy Lawless

Editeur

Hauteville Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Commenter ce livre

 

Into The Dark

Jessa Hastings trad. Odile Carton

Paru le 20/08/2025

848 pages

Hauteville Editions

18,95 €

ActuaLitté
9782381226743
© Notice établie par ORB
