Dans l'Allemagne d'après-guerre, Karl Weber, ancien SS évadé d'une prison française, rejoint un réseau nazi clandestin dirigé par le mystérieux n° 7. Sous une fausse identité il participe à une mission de contrebande d'armes et d'uniformes américains, qu'il surveille depuis une péniche sur le Rhin. Les services secrets français envoient le lieutenant Prieur à Fribourg pour enquêter sur la disparition et le meurtre de deux de leurs agents. En se faisant passer pour un journaliste, Prieur découvre qu'une boîte de nuit locale, la Lune bleue, sert de couverture au réseau de Weber. Il file ce dernier et tente de déchiffrer les communications du réseau. Mais un journaliste allemand semble en savoir plus que lui... A travers les récits entrecroisés de Weber et Prieur, pris dans un jeu complexe de tromperie et de manipulation, Nuit et Brouillard offre une vision saisissante des luttes clandestines et des sacrifices personnels dans le sillage de la défaite nazie. Yves Fougères (1921-1953) est l'auteur de plusieurs romans policiers, parmi lesquels Nuit et Brouillard, paru en 1948 et lauréat du prix du Quai des Orfèvres, est le plus célèbre.