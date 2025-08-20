Inscription
Sam Altman, l'optimiste

Hagey Keach

Comment garder espoir dans un monde en mutation accélérée ? Dans The Optimist, Sam Altman - figure centrale de l'intelligence artificielle et PDG d'OpenAI (créateur de ChatGPT) - partage sa vision du futur : lucide, radicale, mais profondément optimiste. Entre réflexions personnelles, récits de l'intérieur de la Silicon Valley, et propositions concrètes, Altman interroge nos choix de société : - Comment l'IA va-t-elle transformer nos vies ? - Que faire face aux inégalités technologiques ? - Peut-on encore croire au progrès ? Un manifeste audacieux pour réconcilier innovation, humanité et responsabilité. Ecrit avec la clarté d'un ingénieur et l'ambition d'un bâtisseur, ce livre est un appel à l'action pour celles et ceux qui refusent le cynisme et veulent façonner un avenir meilleur. "L'un des esprits les plus influents de notre temps". - The Economist

Par Hagey Keach
Chez Talent sport

Auteur

Hagey Keach

Editeur

Talent sport

Genre

Histoire d'entreprises

Sam Altman, l'optimiste

Hagey Keach

Paru le 20/08/2025

400 pages

Talent sport

21,90 €

9782378154752
