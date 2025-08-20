L'ange étrange et Marie-McDo

Dans un village des Vosges, Marie-McDo, jeune et jolie fille, serait la réincarnation de Marie-Madeleine, la virginité en moins. Les gens lui attribuent divers miracles et ça commence à affluer de divers coins de France dont un certain Abel qui serait justement l'envoyé d'un autre monde. Est-il l'ange qu'il s'annonce être ? Et puis le premier cadavre apparaît et l'atmosphère se tend en même temps que les drames et le passé de chacun émergent. A travers ce polar flirtant avec le conte surréaliste, voire au roman spatio-temporel, c'est à une reconstitution de l'atmosphère torride ancrée dans la région montagneuse des Vosges, dont il est originaire, que nous invite Pierre Pelot. C'est une réédition corrigée et augmentée de deux textes, dont un inédit de Pierre Pelot et l'autre, la version dramatique initiale de l'oeuvre, que proposent les éditions i.